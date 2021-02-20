الكاظمي في الطارمية لمتابعة العملية الامنية (صور)

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل الى الطارمية بالعاصمة بغداد لمتابعة العملية الامنية".وفي وقت سابق من اليوم، كشف قائد عمليات بغداد اللواء الركن احمد سليم، تفاصيل العملية الامنية في شمال بغداد.

وقال سليم للسومرية نيوز، انه "في الساعة 3:30 من فجر هذا اليوم تحركت قوة من قيادة عمليات بغداد متمثلة بلواء المشاة 59 بالفرقة السادسة بعد ورود معلومات استخبارية مضافة للعدو بانه سيتم عقد اجتماع لعناصر داعش الارهابي فيها، باتجاه تلك المضافة وتمكنت من قتل 5 من الارهابيين منهم واهمهم المسؤول العسكري والاداري العام لشمال بغداد ومن الدرجة الثانية من الاهمية اعلامي ولاية الفلوجة".واضاف انه "وبحسب معلومات استخبارية فان الاجتماع كان هدفه التخطيط لتنفيذ عمبيات ارهابية وانتحارية داخل العاصمة بغداد".