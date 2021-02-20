الفياض عن عملية الطارمية: ستسهم في حفظ أمن بغداد

وقال الفياض في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "أبناء الحشد نفذوا صباح اليوم مهمة بطولية ستسهم كثيرا في حفظ أمن واستقرار العاصمة بغداد والمدن المجاورة، حيث تمخضت عن مقتل المجرم الإرهابي ما يسمى بـ"والي الطارمية والمفتي الشرعي" لفلول داعش" الإرهابي المدعو ( شكر ساهي داود سلمان المشهداني) والمكنى ( أبو هاني) ومعه عدد من قيادات إرهابية في قاطع شمال بغداد وقاطع الفلوجة في قضاء الطارمية".

وأشار إلى أن "هذه العملية النوعية البطولية أدت الى ارتقاء ثلاثة مقاتلين أبطال من فوج الطارمية بالحشد الشعبي الذين لبوا نداء الوطن والواجب وإصابة آمر الفوج المنفذ للعملية، وهنا نعزي انفسنا وعائلاتهم ومحبيهم الذين يحق لهم اني يفتخروا بأبنائهم الابطال".

وأوضح، ان "عملية الطارمية تجعلنا نرفع الرؤوس عاليا أمام هذا العمل الوطني البطولي والذي يأتي ضمن سلسلة من المواجهات المستمرة بين اخوانكم وأبنائكم في الحشد الشعبي والقوات الأمنية البطلة ضد الإرهاب الظلامي الذي يحاول نشر شروره مرة أخرى في ربوع مدننا الآمنة ولكن إنى له ذلك".