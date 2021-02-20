الفياض عن عملية الطارمية: ستسهم في حفظ أمن بغداد

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم السبت، أن عملية الطارمية ستسهم كثيرا في حفظ أمن واستقرار العاصمة بغداد والمدن المجاورة.
وقال الفياض في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "أبناء الحشد نفذوا صباح اليوم مهمة بطولية ستسهم كثيرا في حفظ أمن واستقرار العاصمة بغداد والمدن المجاورة، حيث تمخضت عن مقتل المجرم الإرهابي ما يسمى بـ"والي الطارمية والمفتي الشرعي" لفلول داعش" الإرهابي المدعو ( شكر ساهي داود سلمان المشهداني) والمكنى ( أبو هاني) ومعه عدد من قيادات إرهابية في قاطع شمال بغداد وقاطع الفلوجة في قضاء الطارمية".
وأشار إلى أن "هذه العملية النوعية البطولية أدت الى ارتقاء ثلاثة مقاتلين أبطال من فوج الطارمية بالحشد الشعبي الذين لبوا نداء الوطن والواجب وإصابة آمر الفوج المنفذ للعملية، وهنا نعزي انفسنا وعائلاتهم ومحبيهم الذين يحق لهم اني يفتخروا بأبنائهم الابطال".
وأوضح، ان "عملية الطارمية تجعلنا نرفع الرؤوس عاليا أمام هذا العمل الوطني البطولي والذي يأتي ضمن سلسلة من المواجهات المستمرة بين اخوانكم وأبنائكم في الحشد الشعبي والقوات الأمنية البطلة ضد الإرهاب الظلامي الذي يحاول نشر شروره مرة أخرى في ربوع مدننا الآمنة ولكن إنى له ذلك".
وطمئن الفياض، الشعب العراقي في كل ربوع الوطن بأن "الحشد الشعبي سيبقى درعا واقيا لكم ومحافظا على حماية مدنكم ولن يسمح للعابثين ان يعكروا صفو الأمن والاستقرار في المدن التي تحقق بانهار من دماء المقاتلين والقادة".