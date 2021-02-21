العمليات المشتركة: الأرقام بشأن قوات الناتو الإضافية ليست دقيقة

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "قوات الناتو تختص بتدريب القوات العراقية والأرقام بشأن عدد قوات الناتو الإضافية ليست دقيقة".وأضاف الخفاجي أن "الحديث عن وصول قوات إضافية للناتو أمر سابق لأوانه"، مؤكداً أن "التحالف الدولي له مهمة قتالية مختصة بالطيران فقط".وأعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، قبل أيام، أن حلف شمال الأطلسي قرر توسيع مهماته في العراق بزيادة عدد الأفراد بثمانية الأضعاف، من 500 حتى أربعة آلاف شخص.