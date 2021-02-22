الاستخبارات تلقي القبض على إرهابي في الفلوجة

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "بعملية استخبارية نوعية ومتابعة مستمرة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الرابع لواء المشاة ٤٠ من القاء القبض على أحد الارهابيين في ناحية المختار بالفلوجة الانبار".