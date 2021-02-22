اعتدة وعبوات وصواريخ.. صيد ثمين للاستخبارات في ديالى

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وبالتعاون مع لواء المشاة ١٨ من مداهمة مضافة لداعش في المنطقة المحصورة بين معسكر عائشة وقرية البو طريمش البو محمد بمنطقة العظيم بديالى".وأوضح البيان، أنه "تم الاستيلاء بداخلها على ٧ مساطر تفجير ، و٦ عبوات ناسفة على شكل اسطوانة غاز تبريد ، وه جلكانات سعة ه لتر معبأة بمادة السيفور ، و ٤ موبايلات ، ٣ صواريخ مختلفة ، و٢ قنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم، بالاضافة الى ملابس وبطانيات وشاحنات موبايل".وأشارت المديرية إلى أن "مفارز هندسة الفرقة قامت بتدمير المواد موقعياً".