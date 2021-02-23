بالفيديو: تفاصيل عملية الطارمية التي أدت الى مقتل 5 قياديين دواعش

الثالثة والنصف فجرا... هو الموعد الذي انطلقت فيه العملية الاستخباراتية في منطقة الطارمية الواقعة ضمن مناطق حزام بغداد.مدير الاستخبارات العسكرية اللواء الركن فائز المعموري اكد مقتل خمسة قياديين بتنظيم داعش الارهابي في المنطقة المذكورة. اذ اوضح ان العملية نفذت وفق معلومات دقيقة من احد المصادر داخل المنطقة تفيد بان هناك مضافة داعشية جديدة ستفتح في احد بساتين الطارمية.فيما كشف قائد عمليات بغداد اللواء الركن احمد سليم بان من بين القتلى الخمس المسؤول العسكري والاداري العام لشمال بغداد، بالاضافة الى اعلامي ولاية الفلوجة... مؤكدا ان الاجتماع الذي كان يروم اليه الدواعش الغاية منه هو التخطيط لتنفيذ عمليات ارهابية وانتحارية داخل العاصمة.ووجه القائد العام للقوات المسلحة خلال زيارته الطارمية بضرورة إدامة عمليات ملاحقة الفلول الإرهابية ، فيما ثمن جهود المقاتلين الذين يحققون الامن ويحملون مسؤولية حماية العاصمة من اي خرق امني .