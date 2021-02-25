القبض على اثنين من المشتبه بهم وبحوزتهما 8 مسدسات غربي بغداد

الشرطة قالت في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية الشرطة الاتحادية تمكنت من القاء القبض على اثنين من المشتبه بهم في منطقة "البياع" ببغداد وضبطت بحوزتهما 8 مسدسات مختلفة الانواع".واضاف البيان ان "هذه العملية جاءت بناءً على معلومة استخبارية بوجودهما في احد الاماكن لبيع الاسلحة والمتاجرة بها، وتم تسليمهما مع المضبوطات الى جهة الاختصاص لأكمال الاجراءات التحقيقية والقانونية بحقهما".