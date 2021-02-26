القبض على 10 متهمين مطلوبين بمواد قانونية مختلفة في المثنى

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مركز شرطة السماوة، والصوب الصغير، والجمهوري، والرسالة، والسوير التابعين الى قسم شرطة قضاء السماوة في محافظة المثنى تمكنوا من القاء القبض على (10) متهمين مطلوبين للقضاء بمواد قانونية مختلفة وفق أحكام قضائية (413، 431، 298، 432، 477، 456) في جميع مناطق القضاء".واضاف البيان انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".