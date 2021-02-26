حقوق الإنسان تعلن حصيلة 5 أيام من أحداث الناصرية وتدعو لاحتواء الأزمة

وقال البياتي خلال حديثه لنشرة السومرية، إن "واقع ذي قار السيئة، من ناحية انتشار الفقر والبطالة بنسب عالية، وخلوها من المشاريع الخدمية وضعف البنى التحتية، وعدم محاسبة الفاسدين أدى إلى اندلاع الاحتجاجات في المحافظة".وأشار إلى أن "جهات سياسية تستغل الأوضاع الجارية في ذي قار لاغراض انتخابية، كونها الثانية من حيث عدد المقاعد النيابية في البرلمان في جنوبي العراق".وشدد البياتي على ضرورة "احتواء الأزمة من خلال حلول تلبي رغبة المحتجي"، مبيناً أن "الحلول يجب أن تأتي من مجلس النواب".