مسلحون مجهولون يفتحون نيران اسلحتهم باتجاه مدنيين شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بمقتل مدني واصابة آخر في العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدنيين اثنين في مدينة الصدر".

وأضاف، أن "الحادث أسفر عن مقتل احدهم واصابة آخر".