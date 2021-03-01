بسبب الاحتجاجات.. اغلاق شارع وسط بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "تم اغلاق طريق شارع السعدون باتجاه ساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد".وفي وقت سابق، افاد مصدر امني، بوقوع اصابات في صفوف المتظاهرين بالعاصمة بغداد.وذكر المصدر للسومرية نيوز، ان "القوات الامنية تقدمت باتجاه ساحة كهرمانة لمنع اي تجمع للمتظاهرين"، لافتا الى ان "القوات الامنية استخدمت الهروات والقنابل الصوتية من شارع السعدون باتجاه الفردوس".وتابع ان "تم تسجيل اصابتين في صفوف المتظاهرين بحالات الضرب والاختناق".واردف إن "العشرات من المتظاهرين توجهوا الى ساحة التحرير لمناصرة متظاهري الناصرية".