مقتل 12 عنصراً من داعش بضربة جوية في نينوى

الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية في جبل عداية ضمن قاطع عمليات نينوى، وقد أسفرت عن تدمير وكر بداخله نحو ١٠ عناصر من عصابات داعش الإرهابية".واضاف البيان انه "في الوقت ذاته خرجت قوة من لواء المشاة ٧٥ ولواء المشاة ٩٢ لتفتيش المنطقة المستهدفة، حيث شاهدت اثنين من عناصر داعش يرتديان أحزمة ناسفة فقتلتهما بالحال".وتابع البيان ان "طيران التحالف الدولي نفذ ايضا ضربة جوية أخرى في منطقة العيثة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، أسفرت عن تدمير نفق كبير بالكامل".