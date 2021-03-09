الحشد والقوات الأمنية ينفذان عملية دهم وتفتيش جنوب سامراء

اعلام الحشد قال في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللواء 41 للحشد الشعبي والقوات الأمنية، نفذا عملية دهم وتفتيش لملاحقة فلول داعش في ناحية يثرب جنوب سامراء".واضاف البيان ان "العملية شملت أيضا تفتيش وتمشيط حول قاعدة بلد الجوية وتم العثور على مخلفات حربية (مقذوفات صاروخية عدد ٢) وتم رفعها من قبل مكافحة المتفجرات اللواء 41".وتابع، ان "هذه العملية تأتي حرصا من الحشد الشعبي للقضاء على فلول داعش والحفاظ على أرواح المدنيين العزل وممتلكاتهم ضمن قواطع المسؤولية".