الامن الوطني يعتقل مزورين لبطاقات الماستر والكي كارد

وقال اعلام الامن الوطني بيان تلقته "السومرية نيوز" ان مفارز جهاز الامن الوطني في محافظة نينوى وبناءً على شكاوى المواطنين وبعد استحصال الموافقات القانونية تمكنت من اعتقال صاحب شركة وهمية يعمل بطرق غير شرعية على صرف مستحقات (الماستر والكي كارد) للمواطنين، وقد ضبط بحوزته (45) بطاقة مزورة وخمسة اختامٍ غير اصولية داخل الشركة.وفي سياق متصل شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني بمحافظة ذي قار استناداً على معلومات استخبارية وبعد استحصال الموافقات القضائية بالقبض على شخص يحاول الاحتيال على مكاتب الصيرفة في المحافظة بغية الحصول على اموال القروض بواسطة بطاقات (الكي كارد) المزورة؛ إذ جرى تدوين اقوالهما اصولياً كلاً بحسب محافظته، بعدما اعترفا بارتكابهما عمليات تزوير عدة لبطاقات (الماستر كارد) و (الكي كارد)؛ وقد تم احالتهما مع المضبوطات التي بحوزتهما الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة