انصار الله الاوفياء تنفي صلة عناصرها بجريمة العمارة

وقالت الحركة في بيان تلقته "السومرية نيوز"ان تصريحات القادة الامنيين في البلاد بالقاء القبض على المتهم المتورط بجريمة الاغتيال لوالد المحامي (علي جاسب) كافية للرد على التهم الباطلة التي سيقت خلال الساعات المنصرمة ضد الحركة وزعيمها.ووصفت الحركة في بيانها الاتهامات الموجهة ضدها بانها تندرج ضمن اطار الاستهداف السياسي والانتخابي لتصفية الخصوم قبل موعد الانتخابات المقبلة.