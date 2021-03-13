الاستخبارات تفشل مخططاً كبيراً لاستهداف القوات الأمنية في كركوك

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "بعملية استباقية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة اشارت لوجود عبوات ناسفة ومساطر تفجير باحد اوكار داعش معدة لاستهداف قواتنا الامنية وعلى اثر ذلك وبالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة ولواء المشاة ٤٥ من مداهمة احد اوكار الدواعش في منطقة الصمود بقضاء داقوق محافظة كركوك".وأشارت إلى "ضبط بداخله ٣١ عبوة ناسفة ،و٣١ مسطرة تفجير، فيما قامت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعياً".