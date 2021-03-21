القبض على 34 مطلوبا للقضاء في بغداد

وذكرت القيادة في بيان تلقته "السومرية نيوز" بان مفارز مديرية شرطة بغداد الرصافة نفذت (٢٣) امر قبض صادر بحق مطلوبين للقضاء وفق مواد ومخالفات قانونية، فيما نفذت مفارز مديرية شرطة بغداد الكرخ (١٢) أمر قبض.واضافت ان مفارز مديرية شؤون السيطرات تمكنت من إلقاء القبض على (٢٥) مخالفا وضبط عجلاتهم فضلا عن (٥) عجلات تحمل مواد ممنوعة من الاستيراد، مشيرة إلى تمكن مفارز المديرية من إلقاء القبض على متهم بترويج المواد المخدرة، ومتهم آخر بالتزوير، فيما تم القبض على (٥) وافدين لعدم حملهم اي مستمسك رسمي.