بالفيديو: القبض على إرهابيين اثنين في كركوك

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بجهود استثنائية ومعلومات دقيقة، تمكنت خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في مديرية الاستخبارات العسكرية، من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في قاطع عمليات كركوك".واضاف البيان، "انهم اعترفا بالقيام بعدد من العمليات الإرهابية، وتجهيز الإرهابيين بالدعم اللوجستي، والأسلحة، والغذاء وإيصالها إلى المضافات، وتزويدهم بالمعلومات عن القوات الأمنية لتنفيذ عمليات إرهابية، ويُعد هذا الواجب من ضمن الواجبات الناجحة لرجال الاستخبارات العسكرية".