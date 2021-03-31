الشرطة الاتحادية تلقي القبض على 4 متهمين بترويج المخدرات في بغداد

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في ملاحقة الخارجين عن القانون من تجار ومتعاطي المواد المخدرة، وخلال تنفيذ الممارسات الأمنية اليومية وإنتشار المفارز والدوريات ونصب السيطرات الوقتية ضمن قواطع المسؤولية في بغداد، تمكن اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية من القاء القبض على متهمين مسلحين باسلحة بيضاء وبحوزتهما 50 غرام من مادة الحشيشة المخدرة و 5 غرام من مادة الكرستال و 1440 حبة مخدرة، بالإضافة الى ميزانين الكتروني و ناركيلة للحشيشة وأدوات للتعاطي تم تسليمهما مع المواد المضبوطة اصوليا الى مكتب مخدرات بغداد الجديدة".واضاف البيان، ان "قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الاولى شرطة اتحادية أثناء تنفيذ ممارسة أمنية ضمن منطقة "البتاوين" وسط بغداد تمكنت من القاء القبض على متهمين يستقلان دراجة نارية يحملان سكاكين ضبط بحوزتهما كمية من مادة الكرستال وانبولة للتعاطي مع مادة يخلط بها المواد المخدرة، تم تسليمهما مع المواد المضبوطة الى الجهات المختصة".