عمليات ديالى تنفذ واجباً للبحث والتفتيش وتعثر على أسلحة شمال ناحية جلولاء

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قيادة عمليات ديالى شرعت بتنفيذ واجب لتفتيش ومداهمة أوكار عصابات داعش الإرهابية ضمن قاطع لواء المشاة التاسع عشر فرقة المشاة الخامسة ومحور الحشد الشعبي في قاطع شمال ناحية جلولاء (زور الإصلاح)".واضاف البيان ان "الواجب اسفرت عن العثور على 14 قنبرة هاون 81 ملم، 25 قنبرة هاون 60 ملم، صاروخ قاذفة ضد الدروع مع الحشوات عدد 3، جليكان (c4) سعة 5 لتر، عجينة TNT وزن 3 كيلو، هاون عيار 81 ملم صالح".