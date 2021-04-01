بالصور: عمليات بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرقة المشاة السادسة مستمرة بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش ونصب السيطرات المفاجئة فــــي منــــاطق شمــــال وغربي بغــــداد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، أسفرت عـــــن اعتقال عدد مـــــن المتهمين وفــــق مـــــواد قانونية مختلفة".واضاف البيان ان "فرقة المشاة الحادية عشر واصلت تامين الحماية لـ (64) مركز انتخابي وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ونصب السيطرات المفاجئة ضمن قاطع المسؤولية في جانب الرصافة، نتج عنها: اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم وفق المادة 4/1 إرهاب وضبط مواد مخدرة وأدوات تعاطيها".وتابع ان "الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، بينهم فتاة بتهمة القتل العمد ومتهمين اثنين بالمتاجرة بالمواد المخدرة بعد نصب كمين محكم لهم في منطقة البلديات، ضبط بحوزتهم (1440) حبة مخدرة و(50) غم من مادة الحشيشة وكمية من الكرستال وميزان الكتروني وأدوات تعاطي، في حين تم تنفيذ واجب اسناد كوادر وزارة الكهرباء لغرض نصب أبراج الطاقة شرقي بغداد،إضافة إلى ضبط عدد من العجلات التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية في جانبي الكرخ والرصافة".