القبض على عصابة لتزوير المستمسكات والمعاملات في البصرة

وقال الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بعملية نوعية مبنية على معلومات استخبارية، تمكنت مفارز جهاز الامن الوطني في محافظة البصرة، بعد استحصال الموافقات القانونية من اعتقال ابرز شبكة لتزوير المستمسكات والمعاملات تتألف من (6) اشخاص بينهم امرأة، يعملون على استدراج كبار السن والنساء وايهامهم بالترويج لمعاملات الرعاية الاجتماعية مقابل استحصال مبالغ مالية متفاوتة".واضاف انه "تم ضبط بحوزتهم مجموعة كبيرة من المستمسكات الثبوتية فضلا عن هويات للتقاعد وجوازات سفر مزورة".وتابع انه "جرى تدوين اقوالهم اصولياً، واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم".