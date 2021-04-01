بالصور: العثور على صواعق قنابر هاون ومواد تفجير في سامراء

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة مشتركة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية بالتنسيق مع الجهد الاستخباري ومفارز الأمن الوطني نفذت عملية تفتيش وتطهير منطقة (بيشكان) ضمن قاطع عمليات سامراء، تم خلالها العثور على 69 صواعق قنابر هاون 60 ملم، ونصف كيلو بارود، و3 جهاز موبايل يستخدم للتفجير عن بعد، وجهاز سيناو صغير،و17 قداحة تفجير، وبطارية تفجير مع حقيبة ظهر، بالإضافة الى قنبرة هاون 60 ملم و3 مساطر تفجير مع حزام بارود".واضاف البيان انه "تم ضبط جميع المواد والتعامل معها اصولياً من قبل مفارز الجهد الهندسي للواء".