عمليات البصرة تبين موقفها من النزاعات العشائرية في المحافظة

وقال مدنف في بيان تلقته "السومرية نيوز" إن التدخل والمساهمة في حل النزاعات العشائرية لا يعني فرض السنن العشائرية بدون سلطة القانون، لأن القانون يُفرض على الجميع دون استثناء.وأضاف أن هروب بعض القتلة والمجرمين من البصرة وتركهم لمناطق سكناهم لا يعني أن يفلتوا من العقاب ولمطاردة القانونية مهما طالت المدة أو قصرت.مشيرا إلى أن القوات الأمنية تمكنت من مطاردة المطلوبين للقضاء خارج قاطع المسؤولية وإلقاء القبض عليهم واحالتهم للقضاء بالعمل والتنسيق مع قيادات المحافظات المجاورة، من خلال تفعيل مذكرات إلقاء القبض واعتقال أعداد كبيرة من المطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة