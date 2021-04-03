بالصور: عمليات بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرقة المشاة السادسة نفذت عمليات استباقية لتأمين حماية قاطع المسؤولية، بالإضافة إلى اجراء عمليات البحث والتفتيش في مناطق شمال وغربي بغداد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، أسفرت عن اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط اعتدة، غربي بغداد".واضاف البيان ان "فرقة المشاة الحادية عشر مستمرة بتامين الحماية للمراكز الانتخابية، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، نتج عنها: اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط أسلحة غير مرخصة".وتابع ان "الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على مُتَّهَم وفق المادة 4/1 إرهاب، واعتقال عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، وتحرير مختطف، وإلقاء القبض على ثلاثة من الخاطفين، واعتقال متهمين بالسرقة، وآخرين بإطلاق العيارات النارية، واتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية، ضمن قاطع مسؤولية الفرقة".واوضح ان "القوات الأمنية في الفرقة الثانية شرطة اتحادية واصلت تنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع مسؤوليتها، وتمكنت من اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وتأمين المراكز الانتخابية، إضَافَة إلَى ضَبَطَ عَدَدَ مِنْ العَجَلاتِ الَّتِي لَا تُحْمَلُ أوْراقاً ثُبُوتِيَّة فِي جَانِبَيْ الكَرْخِ والرُّصَافَة".