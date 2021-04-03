القبض على مبتز ساوم فتاة بـ 40 ألف دولار في بغداد

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مكتب مكافحة اجرام الكرادة تمكن من القاء القبض على متهم بقضية تحقيقية وفق احكام المادة (430) ق .ع وذلك لقيامه بعملية ابتزاز المشتكية الكترونيا على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وتهديدها ومساومتها بنشر كلام سيء ونشر صورها الخاصة وارقام هواتفها مقابل الحصول على مبلغ مالي قدره (40 دولار أمريكي) وان يقوم بحذف المنشورات مقابل المبلغ اعلاه".واضاف البيان ان "اقوال المتهم دونت ابتدائيا وقضايا بالاعتراف كما تم عرض الاوراق التحقيقية على انظار قاضي التحقيق فقرر توقيف المتهم وفق احكام المادة اعلاه لينال جزاءه العادل".