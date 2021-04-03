كركوك.. الإطاحة بإرهابي عمل في ثلاث "ولايات داعشية"

وقالت القيادة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "قوة من الفرقة الآلية شرطة اتحادية في كركوك وبجهد استخباري دقيق ومتميز، تمكنت من إلقاء القبض على الارهابي المدعو(م ا ع ) المطلوب وفق المادة ٤/ارهاب ، ورد اسمه الصريح ضمن قوائم التدقيق الأمني كونه أحد العناصر الإرهابية العاملة بما يسمى ولاية نينوى ودجلة والجزيرة".وبينت، أنه تمت العملية بعد ان رصدت القوات الأمنية تحركات الإرهابي في أطراف قرية "التحويلة" ضمن قضاء الحويجة بكركوك".