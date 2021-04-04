بالصور: عمليات بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرقة المشاة السادسة تواصل تنفيذها لعمليات البحث والتفتيش ونصب السيطرات المفاجئة فــــي منــــاطق شمــــال وغربي بغــــداد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، نتج عنها اعتقال عدد مـــــن المتهمين وفــــق مـــــواد قانونية مختلفة".واضاف البيان ان "فرقة المشاة الحادية عشر واصلت تامين الحماية لـلمراكز الانتخابية وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ونصب السيطرات المفاجئة ضمن قاطع المسؤولية في جانب الرصافة، نتج عنها: اعتقال (10) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وبدلالة متهم ملقى القبض عليه سابقاً تم اعتقال متهم بالسرقة ضبط داخل داره في منطقة الشعب حي اور (دور التجاوز) شرقي بغداد المواد التالية: -(4) دراجات نارية مسروقة مسدس كولمبي مع رمانتين يدويتين و(5) أكياس من مادة الكرستال المخدرة وميزان الكتروني مع أدوات التعاطي".وتابع ان "الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، بينهم متهم بنكلاديشي الجنسية وفق المادة (446/جرائم السرقة) ومتهمين اثنين بالمتاجرة بالمواد المخدرة، وأطراف مشاجرة بعد ان قتل فيها أحد الاطراف".واوضح ان "قوة من اللواء (15) شرطة اتحادية تمكن من اعتقال متهمين اثنين وفق المادة (28/ مخدرات)، إضافة إلى ضبط عدد من العجلات التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية في جانبي الكرخ والرصافة".