بالصور: الشرطة الاتحادية تنفذ عمليات بحث وتفتيش في كركوك

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "القطعات تواصل عملياتها الأمنية لتطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة، حيث نفذت قوة مشتركة من اللواء التاسع الفرقة الثالثة شرطة اتحادية ومفارز الطائرات المسيرة بالتنسيق مع الجهد الاستخباري عملية تفتيش في مناطق (الحوائج العليا والوسطى والسفلى) بقضاء الحويجة في محافظة كركوك، تم خلالها العثور على 11صاروخ قاذفة RBG7، و8قنابر طائرة مسيرة، وقنبرة هاون 120 ملم، وقذيفة مدفع D30، وسلاح بازوكا، وقاذفة RBG7".واضاف البيان انه "تم رفع جميع المواد واتلافها من قبل مفارز الجهد الهندسي للواء".