القبض على متهمين بالسرقة في الموصل

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مكتب مكافحة اجرام ام الربيعين التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى وبعد ورود اخبار عن حصول حادث سرقة منتصف الليل لاحد محلات بيع اجهزة الاتصال (الموبايل) في منطقة حي (١٧ تموز) في الجانب الايمن من المدينة وبعد جمع المعلومات والبحث والتحري ومتابعة كامرات المراقبة في المنطقة واخذ موافقات قاضي التحقيق المختص، تمكن من القاء القبض على (ثلاثة) من المجرمين الذين ارتكبوا جريمة السرقة وضبط بحوزتهم المواد المسروقة".واضاف البيان انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتدوين اقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا، وجاء باعترافاتهم ارتكابهم جريمتان سرقة لمحلات اجهزة كهربائية، تم توقيفهم وفق المادة ٤٤٣ ق ع".وتابع انه "تم القبض عليهم في عدد من احياء الجانب الايمن والايسر لمدينة الموصل".