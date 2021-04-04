الإعلام الأمني تعلن القبض على 3 إرهابيين في الأنبار

وقالت الخلية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "قوة من قيادة عمليات نينوى نفذت واجب تفتيش بقرى (ديرم توثة _ العذبة _ العربيد _ باخيرة _ تل خزف) ضمن قاطع مسؤوليتها"، مشيرة إلى أن "القوة عثرت على مخلفات من عصابات داعش الارهابية عبارة عن قنبرة هاون عيار 82 ملم و قنبرة هاون عيار 60 ملم و ثلاث قنابر هاون عيار 120 ملم و صاروخين كاتيوشا ورمانتين قاذفة RBG7 و تم تفجير المواد موقعياً".وأضاف البيان، "فيما خرجت قوة من قيادة عمليات الأنبار بواجب تفتيش وتطهير ضمن مناطق قاطع مسؤوليتها وقد تم ضبط وتدمير 15 عبوة ناسفة وألقت القبض على 3 إرهابيين".