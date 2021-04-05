عمليات الانبار تستولي على عجلة محملة بسلاح متوسط

اعلنت قيادة عمليات الانبار القبض على مطلوبين خلال عمليات امنية متفرقة في المحافظة.





وقالت القيادة في بيان تلقته "السومرية نيوز" ان القطعات نفذت عمليتين ناحجتين ضمن قاطع المسوولية، الاولى اثمرت عن اعتقال مطلوبين احدهما وفق المادة ٤ أرهاب والاخر مخدرات من قبل ل ٣٩ الفرقة ١٠



واضاف البيان ان العملية الثانية كانت لكمين محكم لرجال الفرقة الاولى لواء ٥٣ وبعد جمع معلومات استخباراتية تم مفاجئة مجموعة ارهابية ليلا بعمق الصحراء وتم الاستيلاء على عجلتهم وهي محملة بسلاح دوشكة ١٢.٥ملم وتجهيزات اخرى بعد ان تركها عناصر داعش هاربين من نيران المقاتلين الابطال .