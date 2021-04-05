الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ارهابي في "جيش العسرة"

وذكرت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ تمكنت من القاء القبض على احد ابرز مقاتلي ما يسمى بـ "جيش العسرة" الارهابي والمكنى "ابو عمر" بعد ايقاعه بكمين محكم في ناحية زمار غربي نينوى"، مبينة ان "الارهابي هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".واشارت المديرية الى ان "العملية الاستخبارية النوعية نُفذت وفق معلومات دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى".