جهاز مُكافحة الإرهاب يعلن حصيلة عملياته منذ مطلع العام الحالي

وذكر بيان صدر عن جهاز مكافحة الارهاب ورد للسومرية نيوز، ان " الجهاز تمكن من تحقيق مستوى مُرتفع من الفعاليات المُنفذة بلغ (١٠٩) فعاليات، أسفرت عن إلقاء القبض على (٩٩) إرهابيا من عصابات داعـش في مناطق مُختلفة من البلاد .واضاف اليبان، "كما وتم قتل (٣٤) إرهابيا بعمليات نوعية مُتفرقة وصل فيها أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب إلى عُمق مناطق العدو في البيئات الجُغرافية الصعبة، وبلغ حجم الأسناد الجوي المُقدم عن طريق الطائرات الحربية التابعة لطيران الجيش العراقي والقوة الجوية والتحالُف الدولي (٣٣٧) ضربة .وتابع "إن عمليات جهاز مُكافحة الإرهاب الأخيرة شهدت جُهدا إستخباريا وتكتيكيا عالي المستوى ناجما عن فهم حركات عصابات داعـش الإرهابية أُستبق فيها الحدث من خلال تفكيك الخلايا التي تنتشر في المناطق الآمنة والوصول إلى العناصر غير المُسجلين في قاعدة البيانات".