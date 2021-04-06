الأمن الوطني يعتقل اثنين من تجار المخدرات في ذي قار

وقال الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات استخبارية ومقاطعة المعلومات فضلا عن تكثيف الجهد الميداني تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ذي قار من القاء القبض بعد إستحصال الموافقات القضائية على اثنين من تجار المواد المخدرة وبحوزتهما (نصف كغم) من مادة "الكرستال" واكثر من (680) قرص مخدر، اضافةً الى كمياتٍ من مادة الهروين".واضاف البيان انه "جرى تدوين اقوالهما اصولياً بعدما اعترفا بتعاطيهما للمواد المخدرة وتوزيعها على أنحاء ذي قار، اذ تمت إحالتهما مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما".