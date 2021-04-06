وزارة الداخلية تخصص رقماً خاصاً لشكاوى ارتفاع الأسعار

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "وزير الداخلية يتابع موضوع الجرائم المنظمة، وهناك تواجد ميداني لوكيل الاستخبارات الفريق أحمد أبو رغيف وفعالية مستمرة للمديرية العامة للجريمة المنظمة".وطلب معن من المواطن أن "يكون داعماً للحد من الجريمة المنظمة وخاصة في ارتفاع الأسعار من خلال الاتصال والإبلاغ على الخط 144، وسيكون هناك خط فعال في الأيام القادمة المرقم بـ 177 خاصاً بقضية رفع الأسعار".وتابع ان " الداخلية مستمرة في دعم المنتج المحلي، وسياسة الحكومة في هذا الاتجاه سواء في الصناعة المحلية أو المنتوج الزراعي".ولفت الى "وجود صراع من خلال محاولات البعض بجعل البضاعة المستوردة أرخص من المحلية"، مؤكداً أن "الداخلية جهة غير تنفيذية في قضية الصناعة والزراعة ،لكنها مستمرة بدعم حماية المنتج".من جهة أخرى، أحصى معن مجمل نشاطات مكافحة الجريمة المنظمة لشهر آذار الماضي، منها القبض على 61 متهماً بغلاء الأسعار، والقبض على 237 متهماً في مخالفات حماية المنتج المحلي، فيما تم إلقاء القبض على 63 متهماً يقومون بنقل البضائع المهربة من الرسوم الجمركية ، و115 متهماً بقضايا الغش الصناعي وبيع المواد غير الصالحة للاستخدام البشري ،وإلقاء القبض على 23 متهماً من أصحاب المعامل غير المجازة".