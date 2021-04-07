العامري يصدر بياناً بشأن الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن

وقال العامري في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "مع بدء الجولة الثالثة من الحوار العراقي الامريكي نتوقع من الفريق العراقي المحاور الشجاع والغيور تحقيق السيادة الوطنية الكاملة وانهاء التواجد الاجنبي بشكل كامل من خلال وضع جدول زمني واضح ومحدد بفترات زمنية قصيرة لانسحاب القوات القتالية الاجنبية واعادة السيطرة على القواعد الجوية العراقية في عين الاسد وحرير من قبل الاجهزة الامنية وكذلك السيطرة التامة على الاجواء العراقية".واضاف البيان: "سنتابع بشكل دقيق مخرجات هذه الجولة من الحوار واملنا كبير في المحاور العراقي الغيور من اجل تحقيق الاستقرار الامني والشروع ببرنامج اعادة الاعمار والازدهار في كل ربوع الوطن العزيز".