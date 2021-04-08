حقيقة وجود متظاهر مسجون من محافظة ذي قار

وقال المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من أجل توضيح الحقائق أمام الرأي العام نؤكد انه لا يوجد مسجون في أي قسم من اقسام شرطة المحافظة بهذا الإسم وهذا خبر غير صحيح".وبحسب البيان، دعت الناشطين ووسائل الإعلام والمواقع الإخبارية لتوخي الدقة والمصداقية والاعتماد على المصادر الرسمية في تناول الأحداث والأخبار والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة وعدم الترويج لها".