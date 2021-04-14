صاروخ يستهدف مطار أربيل

أفاد مصدر امني، الاربعاء، باستهداف مطار أربيل بصاروخ.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم استهداف مطار اربيل بصاروخ قبل قليل".

وأضاف المصدر أنه "تم اغلاق مداخل مطار اربيل وتوقف الحركة الملاحية بشكل مؤقت تحسبا من استهداف اخر".