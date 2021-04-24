وفد الكاظمي يعقد اجتماعاً موسعاً في قيادة عمليات ديالى

وقال مصدر أمني رفيع لـ السومرية نيوز، إن " الوفد الحكومي الذي أرسل من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى محافظة ديالى، اجتمع مع القادة الأمنيين في مقر قيادة عمليات ديالى".وكان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، قد أرسل اليوم السبت، وفداً حكومياً أمنياً رفيعاّ إلى محافظة ديالى لمتابعة التحقيقات بالحادث الإرهابي الأخير والإطلاع على الوضع الأمني في المحافظة.وضم الوفد نائب العمليات المشتركة ووزير الداخلية و وزير الاتصالات و وزير الصحة ومستشار الأمن القومي وقائد القوات البرية ووكلاء وزير الداخلية للاستخبارات والشرطة وعدد من هيئات الركن في الأجهزة الأمنية.