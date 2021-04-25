بالصور: الحشد الشعبي يدمر مضافتين لداعش غرب الانبار

وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح للسومرية نيوز، " بقوة مشتركة من لواء ١٩ ولواء ١٣ في الحشد الشعبي تم تدمير مضافتين لداعش الاولى كانت تحتوي على مجموعة من العبوات الناسفة والثانية كانت تحتوي بداخلها على مواد دعم لوجستي ( مواد غذائية)".اضاف مصلح ان "العملية كانت تسير بمعلومات استخبارية دقيقة حيث تم دهم وتفتيش عدد من المناطق ( محطة التجارب الزراعية و واحة حماد ووادي مديسيس ووادي الحلكوم ومنطقة الكعرة) حيث انتهت العملية بنجاح ودون خسائر".