خلال انزال جوي..الحشد يدمر 3 مضافات لداعش في الانبار

وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم في بيان تلقته السومرية نيوز" انه بعملية استخبارية نوعية وبتنسيق عالي مع ابطال طيران الجيش العراقي تم تدمير ثلاث مضافات لداعش في صحراء الانبار الغربية وبأنزال قوة محمولة جوآ من الحشد الشعبي ."واضاف مصلح" كما شهدت العملية دهم وتفتيش مناطق ( جنوب الرطبة و سد الحسينية و الطريق الدولي دغيمه و وادي العجرمي) اضافة لدهم وتفتيش 18 منطقة من مابين وديان وتلال وتعتبر رخوة امنيآ."واشار قائد العمليات الى ان القوة التي شاركت هي لواء 18 ولواء 13 وأمن الحشد في القاطع والاستخبارات وهندسة الميدان".