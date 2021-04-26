عمليات بغداد تعلن اعتقال قيادي في "داعش" جنوبي العاصمة

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن اعتقال قيادي في تنظيم "داعش" جنوبي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، إنه "بمتابعة مباشرة من قائد عمليات بغداد قامت شعبة اس فق١٧ لافشال نوايا العدو بتواجد الارهابي حسام خالد نعمة داود الجنابي المكنى (ابو علي الحسوني) ينتمي الى تنظيم داعش ضمن ولاية الجنوب ويعمل (مسؤول المفارز الامنية لولاية الجنوب) ويروم تنفيذ عمليات ارهابية في قاطع فرق١٧بالايام المقبلة للاشتراك واستهداف المواطنين والقطعات الامنية بقضاء المحمودية".

وأضاف البيان أنه "على الفور خرجت قوة من شعبة اس فق١٧ وبمتابعة دقيقة تم القاء القبض عليه علما يحمل هوية احوال مدنية باسم شقيقه اسامة خالد نعمة الجنابي قتل سابقا في معارك التحرير في منطقة خشم الذيب بناحية اللطيفية في عام 2014".