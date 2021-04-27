الخلية تعلن نتائج عملية عسكرية في الانبار

لخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من قيادة عمليات الانبار تشرع بمرافقة الجهات المختصة بتنفيذ واجب بحث وتفتيش والقاء القبض في عدة مناطق ضمن محافظة الانبار".واضاف البيان انه "تم العثور في منطقة 7 كيلو على ( عبوات ناسفة على شكل جلكان عدد /20،مسطرة عدد/20 صاعق عدد/20) ، وفي منطقة البو سديرة تم العثور على ( عبوات ناسفة مختلفة عدد / 10 ) ، وفي منطقة العكبة حيث عثرت على ( عبوات ناسفة مختلفة عدد/10)".وتابع، "كما تم القاء القبض على المطلوبين عدد /3 وفق المادة 1/4 ارهاب في مناطق مختلفة".