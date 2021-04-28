عمليات بغداد: اعتقال متهمين بالارهاب والتزوير والمخدرات

وقالت القيادة في بيان تلقته "السومرية نيوز" أن فرقة المشاة السادسة نفذت عمليات استباقية لتأمين حماية قاطع المسؤولية، بالإضافة إلى اجراء عمليات البحث والتفتيش في مناطق شمال وغربي بغداد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، وتمكنت من اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم وفق المادة 4/1 إرهاب، ومتهم آخر بالتزوير".وأضاف البيان، أن "فرقة المشاة الحادية عشر، تستمر بتأمين الحماية للمراكز الانتخابية، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، نتج عنها: اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم بترويج المواد المخدرة".وأشار البيان إلى أن "قوة من فرقة المشاة السابعة عشر وبناء على معلومات استخبارية، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4/1 إرهاب، في منطقة الرضوانية جنوبي بغداد".ولفت إلى أن "الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال عدد من المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم وفق المادة 4/1 إرهاب، ومتهم بترويج المواد المخدرة، ضمن قاطع مسؤولية الفرقة".وأوضح البيان، أن "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد تمكنت من اعتقال متهم بترويج المخدرات، وضبط بحوزته كميات من المواد المخدرة، تم تسليمه إلى الجهات المختصة، وضبط أسلحة غير مرخصة، إضَافَة إلَى ضَبَطَ عَدَدَ مِنْ العَجَلاتِ الَّتِي لَا تُحْمَلُ أوْراقاً ثُبُوتِيَّة فِي جَانِبَيْ الكَرْخِ والرُّصَافَة".