عمليات بغداد تؤكد تنفيذ توصيات حظر التجوال ومساعدة الحالات الطارئة

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان قائد العمليات ترأس مؤتمرا امنيا بحضور قادة الفرق والتشكيلات المرتبطة بالقيادة، ومدراء الأجهزة الأمنية، ومدير الدفاع المدني لقاطعي الكرخ والرصافة، ومديري مرور الكرخ والرصافة، وضباط هيئة ركن القيادة".وبحسب البيان، أكد قائد العمليات على متابعة تنفيذ توجيهات القيادة بشكل دقيق ومهني، والتشديد على بقاء جميع القطعات في اعلى الجهوزية والاستعداد القتالي، مشددا على أهمية التعامل الإنساني مع الحالات الطارئة، فضلاً عن التاكيد في تنفيذ توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة فيما يتعلق بالوقاية من جائحة كورونا".