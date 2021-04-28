الشرطة الاتحادية تنفذ عملية بحث وتفتيش في كركوك

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قطعات الشرطة الاتحادية تواصل عملياتها الأمنية لتطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة، حيث نفذت قوة من اللواء الآلي الثاني الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالتنسيق مع الجهد الاستخباري ومفارز الطائرات المسيرة عملية تفتيش في منطقة (حضر العباسي) في محافظة كركوك".واضاف البيان انه "تم خلالها العثور على 5 صواريخ مختلفة الانواع، و7 قنابل، وسلاح بازوكا،تم رفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي للفرقة".