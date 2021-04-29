وكالة الاستخبارات تعثر على وكر للارهابيين في ديالى

الوكالة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت من العثور على وكر للإرهابيين في بساتين ابو كرمة بمحافظة ديالى يحتوي على عبوتين ناسفتين وسلاح نوع غدارة واسلحة متوسطة، حيث كان يستخدم مخبأ للعناصر الارهابية ومن خلاله ينطلقون بعملياتهم ضد المواطنين والقوات الامنية".واضاف المصدر انه " تم اتخاذ الاجراءات اصوليا والتعامل مع هذه المضبوطات".