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بالفيديو: نزوح عكسي لمئات الايزيديين بسبب الوضع الامني‎

أمن

2021-04-29 | 06:13
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بالفيديو: نزوح عكسي لمئات الايزيديين بسبب الوضع الامني‎

المصدر:
السومرية
918 مشاهدة

رصدت منظمة الغذاء العالمي حالة نزوح عكسي لمئات من النازحين الايزيديين الذين عادوا الى ديارهم في سنجار مؤخراً وذلك بسبب الوضع الامني غير المستقر وتفاقم معدلات الفقر وغيرها.

في تقرير جديد لمنظمة برنامج الغذاء العالمي ومكتب تنسيق الشؤون الانسانية للامم المتحدة، تم رصد عودة نازحين عكسيا عقب عودتهم لمناطقهم ابرزها سنجار وقالت المنظمة انه سجل خلال الأسبوع الاخير من شهر آذار الماضي رجوع 273 شخصا من اهالي تلك المنطقة الى مخيمات للنازحين في دهوك، مشيرة الى رصد تنقلات اخرى لهجرة عكسية في مخيم الجدعة بمحافظة نينوى، فيما وافقت الجهات الحكومية المحلية على عودتهم للمخيمات واشارت المنظمة في تقريرها الى ان الوضع الامني غير المستقر ما يزال يفاقم من معدلات الفقر ويهدد مصادر واسباب العيش، مؤكدة انه بعد المباشرة باجراءات عودة النازحين لمناطقهم التي بدأت في 2018، فان أوضاع واحتياجات النازحين محليا والمهجرين ما تزال غير آمنة.

وبينما ما يزال العدد الكلي للمعوزين هو نفسه تقريبا مقارنة بالعام الماضي فان الاحتياجات الملحة قد ازدادت هذا العام، ويرجع ذلك الى حد كبير لتأثيرات كورونا والازمة الاقتصادية وهي في قمة الازمة الانسانية حاليا، ما ادى الى فقدان موارد العيش على نطاق واسع، ونتيجة لذلك ازدادت حالات الامراض النفسية والارهاق والجزع.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الانسانية للامم المتحدة ان اكثر حالات الاحتياجات الانسانية حدة قد رصدت في خمس محافظات وهي الانبار وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين، وهي المحافظات التي تعرضت لاضرار مباشرة جراء الحرب ضد داعش، وان خطة الاستجابة الانسانية في العراق لعام 2021 تهدف لمعالجة وتلبية احتياجات انسانية لما يقارب من 1.5 مليون شخص، من جانبها ذكرت منظمة برنامج الغذاء العالمي انه من اجل الاستمرار في برنامجها بتقديم مساعدات بدون انقطاع للمتضررين خلال الستة اشهر القادمة من أيار الى تشرين الاول 2021 فانها بحاجة الى 43.1 مليون دولار اضافية لتحقيق ذلك

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