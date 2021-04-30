برلماني يحذر من تنظيمات إرهابية أشد خطراً من داعش

وقال الجبوري في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "يرفض بشدة إعادة فتح المخيمات في جنوب الموصل للنازحين من مخيم الهول في سوريا، كون ذلك يعتبر خطوة إلى الوراء في ملف النزوح".وفيما أشار إلى أن "المنطق والشرع والقانون لا يجيز منع عودة النساء والأطفال وكبار السن من أبناء محافظة نينوى المتواجدين في مخيم الهول في سوريا"، اقترح الجبوري "قيما الحكومة المحلية في محافظة نينوى والأجهزة الأمنية بالتعاون مع العشائر والمجتمع لاحتواء النساء والأطفال وكبار السن في مناطق سكناهم القديمة أو أي مناطق أخرى وإعادة تأهيلهم بالمجتمع مع إخضاعهم للمراقبة الأمنية والمجتمعية".وطالب الحكومة الاتحادية "بتوفير التخصيصات المالية اللازمة، على أن تضع وزارة التخطيط والأمم المتحدة البرامج التأهيلية المناسبة لنساء وأطفال الدواعش الذين قتلوا أو سجنوا أزواجهم وابائهم".وحذر الجبوري، من أن "فتح المخيمات من جديد في جنوب الموصل ستصبح أوكاراً ومصانع لإعادة إنتاج الأفكار المتطرفة وخلق تنظيمات إرهابية متشددة قد تكون اخطر من داعش".